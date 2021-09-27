Кровь в машине супруга пропавшей Елены Логуновой оказалась мужской

Образцы крови обнаружили на руле.

В машине мужа пропавшей Елены Логуновой нашли человеческую кровь. Об этом корреспонденту РЗН. инфо в понедельник, 27 сентября, сообщил адвокат Максим Калинов.

Он рассказал, что в машине супруга Елены на руле нашли образцы крови. Кому она принадлежит установить еще не удалось.

«Пока известно, что это человеческая кровь и она мужская», — отметил юрист.

Он добавил, что в квартире Логуновых в раковине также, возможно, есть следы крови.

«Не могу сказать точно, человеческая ли, это тоже предстоит установить», — подчеркнул Максим Калинов.

Напомним, девушка пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель С. К. России Александр Бастрыкин.

На федеральном канале рассказали историю пропавшей девушки. После программы муж Елены Логуновой отказался от повторной проверки на полиграфе, а мать рязанки попала в больницу после визита полиции.