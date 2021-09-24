Рязанский ресторан задолжал своим работникам 180 тысяч рублей

Считается, что неофициально ресторан принадлежит семье Яблоновских. Их компания задолжала миллионы рязанцам, ее имущество арестовано.

Рязанский ресторан «Фонвизин» задолжал своим работникам 180 тысяч рублей. Подробности стали известны РЗН. инфо в пятницу, 24 сентября.

Заведение специализировалось на русской кухне. Судя по меню за март 2021 года, самое дорогое горячее блюдо — семга на углях с овощами и ягодным соусом. Его стоимость 790 рублей. Самое дешевое горячее блюдо — куриная грудка на углях с овощами за 380 рублей.

Ранее сообщалось, что директор коммерческой организации в сфере общественного питания не выплатил своим сотрудникам зарплату.

Считается, что неофициально ресторан принадлежит семье Яблоновских, создателям консалтинговой компании «Яблоновский Групп». Компания задолжала миллионы рязанцам, ее имущество арестовали. Налоговая служба подала иск о банкротстве против «Яблоновский Групп».

Напомним, заведение выставили на продажу за 100 млн рублей.