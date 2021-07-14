Арестовано имущество директора компании «Яблоновский групп», задолжавшего миллионы рязанцам

В Московский районный суд Рязани подали уже 12 исков от вкладчиков, которые пострадали от деятельности консалтинговой компании «Яблоновский групп» Вячеслава Яблоновского. Рязанцы сделали вклады на миллионы рублей.

На имущество директора компании «Яблоновский групп» наложили арест на сумму более 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщил « Вид Сбоку ».

В Московский районный суд Рязани подали уже 12 исков от вкладчиков, которые пострадали от деятельности консалтинговой компании «Яблоновский групп» Вячеслава Яблоновского. Рязанцы сделали вклады на миллионы рублей. Им обещали крупный доход, а тем, кто не мог ничего вложить, оформляли вклады.

В конце января 2021 года с «кредиторами» перестали выходить на связь, а «инвесторы» остались один на один с огромными долгами. По предварительной информации, речь идет о десятках миллионов рублей и больше сотни пострадавших.

«Вкладчики» с февраля 2021 года стали подавать иски в суд, чтобы взыскать долги. По некоторым вынесли решения. Суд наложил арест на имущество Вячеслава Яблоновского в пределах суммы заявленных исковых требований. Согласно базе данных исполнительных производств УФССП, на ответчика наложили арест на сумму более 2,4 миллиона рублей.

Яблоновский не согласился с таким решением районного суда и попытался оспорить наложение ареста на имущество в областном суде. Жалобу и решения оставили без удовлетворения.