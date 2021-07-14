Арестовано имущество директора компании «Яблоновский групп», задолжавшего миллионы рязанцам

На имущество директора компании «Яблоновский групп» наложили арест на сумму более 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщил «
В Московский районный суд Рязани подали уже 12 исков от вкладчиков, которые пострадали от деятельности консалтинговой компании «Яблоновский групп» Вячеслава Яблоновского. Рязанцы сделали вклады на миллионы рублей. Им обещали крупный доход, а тем, кто не мог ничего вложить, оформляли вклады.
В конце января 2021 года с «кредиторами» перестали выходить на связь, а «инвесторы» остались один на один с огромными долгами. По предварительной информации, речь идет о десятках миллионов рублей и больше сотни пострадавших.
«Вкладчики» с февраля 2021 года стали подавать иски в суд, чтобы взыскать долги. По некоторым вынесли решения. Суд наложил арест на имущество Вячеслава Яблоновского в пределах суммы заявленных исковых требований. Согласно базе данных исполнительных производств УФССП, на ответчика наложили арест на сумму более 2,4 миллиона рублей.
Яблоновский не согласился с таким решением районного суда и попытался оспорить наложение ареста на имущество в областном суде. Жалобу и решения оставили без удовлетворения.