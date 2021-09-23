Директор рязанской коммерческой фирмы задолжал работникам почти 180 тысяч рублей
Выплаты не поступали с декабря 2020 года по апрель 2021 года.
В Рязани директор коммерческой организации в сфере общественного питания не выплатил сотрудникам зарплату. Подробности в четверг, 23 сентября, привела пресс-служба
Выплаты двум работникам не поступали с декабря 2020 года по апрель 2021 года. За это время накопилась задолженность в размере 180 тысяч рублей. При этом сам директор имел финансовую возможность, чтобы выплатить средства сотрудникам, однако он ей не воспользовался.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.