В Рязани налоговая подала иск о банкротстве против компании «Яблоновский Групп»
Информация об этом появилась в электронной картотеке арбитражных дел.
В Рязани налоговая подала иск о банкротстве против компании «Яблоновский Групп». Информация об этом появилась в электронной картотеке арбитражных дел.
ООО «Яблоновский Групп» просят признать несостоятельной из-за долгов по обязательным платежам. Сумма долга составляет 882,4 тысячи рублей.
Ранее было арестовано имущество директора компании «Яблоновский групп», задолжавшего миллионы рязанцам.