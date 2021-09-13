В Рязани выставили на продажу ресторан «Фонвизин» за 100 миллионов рублей

Объявление появилось на сайте Avito.

В Рязани решили продать ресторан «Фонвизин». Объявление разместили на сайте Avito 15 августа.

Его стоимость оценили в 100 миллионов рублей. В объявлении сказано, что ресторан находится в центре города в отдельностоящем здании площадь 1043 квадратных метра, на земельном участке площадью восемь соток.

«Ресторан оснащен мебелью и предметами интерьера, кухонной техникой, всеми необходимыми инженерно-техническими системами (исправны и обслужены). Здание ресторана выполнено в двух этажах, плюс цокольный этаж, имеет панорамное остекление, балкон и веранду. И фасад и внутренняя часть здания отремонтированы, всё находится в отличном состоянии.», — говорится в объявлении.