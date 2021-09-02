Погибшего под Рязанью солдата могли довести до самоубийства
Такую версию рассматривают следователи.
Повешенного в рязанском лесу 18-летнего воронежского срочника Алексея Руди могли довести до самоубийства. Такую версию рассматривают следователи, сообщают «
Правоохранители уже начали проверку в отношении неустановленных лиц по признакам доведения до самоубийства.
Напомним, призывника Алексея Руди из Воронежской области нашли повешенным в лесу под Рязанью за территорией части 22 августа. По словам родственников, трагедия произошла во время Армейских международных игр, которые проходят в Рязанской области. Ранее о молодом человеке рассказал отец. Недавно парня похоронили.