Погибшего под Рязанью солдата могли довести до самоубийства

Такую версию рассматривают следователи.

Повешенного в рязанском лесу 18-летнего воронежского срочника Алексея Руди могли довести до самоубийства. Такую версию рассматривают следователи, сообщают « Вести Воронеж » со ссылкой на пресс-службу главного военного следственного управления.

Правоохранители уже начали проверку в отношении неустановленных лиц по признакам доведения до самоубийства.

Напомним, призывника Алексея Руди из Воронежской области нашли повешенным в лесу под Рязанью за территорией части 22 августа. По словам родственников, трагедия произошла во время Армейских международных игр, которые проходят в Рязанской области. Ранее о молодом человеке рассказал отец. Недавно парня похоронили.