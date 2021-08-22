Отец погибшего под Рязанью солдата-срочника рассказал о сыне

Отец 18-летнего юноши из Воронежской области, найденного повешенным в лесу под Рязанью, рассказал «Вести Воронеж» о сыне Алексее Руди.

Отец 18-летнего юноши из Воронежской области, найденного повешенным в лесу под Рязанью, рассказал «Вести Воронеж» о сыне Алексее Руди.

По его словам, молодой человек стремился в армию из-за перспектив. Мужчина рассказал, что сын год учился на тракториста-машиниста, однако бросил и стал ждать призыва. Парень обрадовался, когда узнал, что попадет в ВДВ.

Отец считает, что трагедия произошла во время Армейских международных игр, которые открылись в Рязанской области. Срочники собирали парашюты и кольца после прыжков участников и якобы даже прыгали сами.

Мужчина считает, что сына убили. Он не исключает, что в части могла быть дедовщина и распущенность командования. По его словам, однажды сын позвонил родителям около полуночи, когда стоял в наряде, что недопустимо на посту. Однако парень ни на что не жаловался.

Как рассказал отцу психолог, который регулярно общался с солдатами, никаких тревожных звонков не было — Алексей был в адекватном состоянии.

По словам мужчины, тело сына направили на экспертизу, о чем родителям сообщили по телефону.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 22 августа. Дядя 18-летнего парня сообщил, что племянника нашли повешенным в лесу под Рязанью за территорией части.