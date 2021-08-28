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В Воронежской области похоронили погибшего под Рязанью солдата
Алексея Руди, найденного повешенным в лесу под Рязанью, похоронили на родине. Об этом рассказал «Вести Воронеж» отец 18-летнего срочника.

Алексея Руди, найденного повешенным в лесу под Рязанью, похоронили на родине. Об этом рассказал «Вести Воронеж» отец 18-летнего срочника.

Похороны прошли в четверг, 26 августа.

Как рассказал мужчина, на теле сына он не заметил ничего подозрительного, кроме синих пятен. Дядя срочника уверяет, что родители якобы внимательно труп не осматривали, а ему вид тела показался странным. По его словам, в деле разбираются специалисты.

Напомним, призывника Алексея Руди из Воронежской области нашли повешенным в лесу под Рязанью за территорией части 22 августа. По словам родственников, трагедия произошла во время Армейских международных игр, которые проходят в Рязанской области. Ранее о молодом человеке рассказал отец.