В Воронежской области похоронили погибшего под Рязанью солдата

Алексея Руди, найденного повешенным в лесу под Рязанью, похоронили на родине. Об этом рассказал «Вести Воронеж» отец 18-летнего срочника.

Алексея Руди, найденного повешенным в лесу под Рязанью, похоронили на родине. Об этом рассказал « Вести Воронеж » отец 18-летнего срочника.

Похороны прошли в четверг, 26 августа.

Как рассказал мужчина, на теле сына он не заметил ничего подозрительного, кроме синих пятен. Дядя срочника уверяет, что родители якобы внимательно труп не осматривали, а ему вид тела показался странным. По его словам, в деле разбираются специалисты.

Напомним, призывника Алексея Руди из Воронежской области нашли повешенным в лесу под Рязанью за территорией части 22 августа. По словам родственников, трагедия произошла во время Армейских международных игр, которые проходят в Рязанской области. Ранее о молодом человеке рассказал отец.