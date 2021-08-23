Мать погибшего под Рязанью солдата-срочника рассказала о последнем разговоре с сыном

Женщина отметила, что ее удивили посторонние голоса в трубке в день последнего разговора с сыном. По ее словам, молодой человек не стал долго с ней общаться, так как сказал, что занят. Он пообещал перезвонить на следующий день.

Мать солдата-срочника Алексея Руди, которого нашли повешенным в лесу в Рязанском области, последний раз разговаривала с сыном 19 секунд. Об этом она рассказала журналисту « Вести Воронеж » в понедельник, 23 августа.

Женщина отметила, что ее удивили посторонние голоса в трубке в день последнего разговора с сыном. По ее словам, молодой человек не стал долго с ней общаться, так как сказал, что занят. Он пообещал перезвонить на следующий день.

Собеседница рассказала, что сын никогда ни на что не жаловался. Он говорил, что любит высоту и прыгать с парашютом.

Родственники погибшего считают, что его убили. Официальной информации о трагедии пока нет.

Напомним, призывника Алексея Руди из Воронежской области нашли повешенным в лесу под Рязанью за территорией части 22 августа. По словам родственников, трагедия произошла во время Армейских международных игр, которые проходят в Рязанской области. Ранее о молодом человеке рассказал отец.