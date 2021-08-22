Под Рязанью в лесу нашли тело солдата из Воронежской области

Под Рязанью в лесу нашли труп 18-летнего солдата-срочника из из села Новая Чигла Воронежской области. Об этом сообщает телеканал «Вести-Воронеж» со ссылкой на дядю погибшего.

Под Рязанью в лесу нашли труп 18-летнего солдата-срочника из из села Новая Чигла Воронежской области. Об этом сообщает телеканал « Вести-Воронеж » со ссылкой на дядю погибшего.

По словам мужчины, трагедия произошла в воскресенье, 22 августа. Дядя 18-летнего парня сообщил, что племянника нашли повешенным в лесу под Рязанью за территорией части. Службу молодой человек якобы проходил в Туле, но на учения его отправили в Рязанскую область.

Родственник рассказал, что утром молодой человек звонил матери и говорил, что все хорошо, но уже через несколько часов семье позвонил командир части и сообщил о смерти солдата. По словам дяди, военные настаивают на версии суицида из-за проблем с семьей. Родные считают, что юношу убили.

По словам дяди, конфликтов с семьей у молодого человека не было. Он хотел служить, однако спустя несколько месяцев службы говорил родным, что пойти в армию было его ошибкой.

Сослуживцы якобы рассказали командованию, что после звонка матери парень резко изменился в лице и ушел.

Семья намерена добиться огласки и честного расследования.

Отец погибшего под Рязанью солдата-срочника рассказал о сыне.