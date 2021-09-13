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В арбузе из «Магнита», которым отравилась семья, нашли следы вещества для дезинсекции
Эти же вещества обнаружили и на других арбузах торговой сети

В арбузе, из-за которого погибли двое людей, нашли следы вещества для дезинсекции насекомых. Об этом ТАСС сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

«По факту сообщения об отравлениях в доме по адресу: Совхозная, 16, специалисты Роспотребнадзора в рамках расследования силами научно-исследовательских и практических лабораторий провели лабораторные исследования продуктов питания из квартиры, где проживали погибшие, и магазина, расположенного в доме По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия „Магнит“ обнаружены следы вещества для дезинсекции — уничтожения насекомых», — говорится в сообщении.

Некоторые источники пишут, что, в частности, был обнаружен цигатрин. Симптомы при отравлении этим веществом схожи с симптомами, которые были у бабушки и ее внучки перед смертью: рвота, головная боль, дискоординация движений, тремор, нарушение дыхания, снижение мышечного тонуса, судороги.

Кроме того, следы цигатрина обнаружили и на других арбузах «Магнита».

Напомним, в пятницу, 10 сентября, ряд СМИ писали, что два человека погибли после отравления арбузом. По данному факту СК возбудил уголовное дело. «Магнит» проверил всю партию продукта. После инцидента еще трех человек госпитализировали. Также в крови самих погибших обнаружили следы этиленгликоля.