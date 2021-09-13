В крови погибших из-за отравления арбузом нашли следы этиленгликоля

Этиленгликоль обладает токсическим и ядовитым действием.

В крови погибших в Москве 61-летней женщины и ее 15-летней внучки нашли следы этиленгликоля. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщили « Известия » со ссылкой на собственный источник.

Этиленгликоль обладает токсическим и ядовитым действием. Его попадание в организм может привести к летальному исходу.

Напомним, в пятницу, 10 сентября, ряд СМИ писали, что два человека погибли после отравления арбузом. По данному факту СК возбудил уголовное дело. «Магнит» проверил всю партию продукта. После инцидента еще трех человек госпитализировали.