В подземном переходе у ТРЦ «Барс» очистили советскую мозаику

Краску смыли с двух панно, которые закрасили полностью — с изображением площади Победы и театра кукол.

В подземном переходе у ТРЦ «Барс» очистили советскую мозаику. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 17 августа, сотрудники дирекции благоустройства очистили плитку с видами города, которая пострадала от рук вандалов. Краску смыли с двух панно, которые закрасили полностью — с изображением площади Победы и театра кукол.

В настоящее время в мэрии решают вопрос о консервации мозаики, чтобы сохранить ее от воздействия краски. Также в пресс-службе отметили, что в дальнейшем переход отремонтируют.

Напомним, мозаику в переходе обнаружили в начале лета. Мэрия пообещала ее сохранить, но неизвестные разрисовали панно различными записями.

Советскую мозаику с изображением производственных процессов нашли также в одном из цехов бывшего комбайнового завода.