Неизвестные закрасили мозаику в переходе у «Барса»

Мозаику из плитки в подземном переходе у ТРЦ «Барс» неизвестные закрасили различными надписями. Ее обнаружили в начале лета после сноса торговых ларьков.

Неизвестные закрасили мозаику в переходе у «Барса». Видео выложили очевидцы в соцсетях.

Информация появилась во вторник, 10 августа. На кадрах видно, что мозаику из плитки в подземном переходе у ТРЦ «Барс» неизвестные закрасили различными надписями.

«Недалекие люди испортили найденное сокровище. Очень грустно и стыдно за город», — отметил автор видео.

Старые мозаики из керамической плитки на стенах перехода обнаружили после сноса торговых ларьков в начале лета. Мэрия города пообещала сохранить панно.