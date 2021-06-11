В рязанском подземном переходе обнаружили старые мозаики с видами города

В подземном переходе около ТРЦ «Барс» на Московском шоссе обнаружили старую плиточную мозаику с достопримечательностями города.

В рязанском подземном переходе обнаружили старые мозаики с видами города. Фото опубликовали в соцсетях.

Информация появилась в четверг, 10 июня. В подземном переходе около ТРЦ «Барс» на Московском шоссе после сноса торговых ларьков обнаружили старую плиточную мозаику с достопримечательностями города.

На панно в резных наличниках изображены рязанский Театр кукол, площадь Победы, Дворец пионеров (сейчас — Дворец детского творчества), пмятник Сергею Есенину на территории Кремля, вид Успенский собор и колокольню.

Фото Анны Мельниковой.