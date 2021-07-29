В переходе у «Барса» планируют восстановить мозаику

После демонтажа торговых точек в подземном переходе нашли 12 панно из керамической плитки со стилизованными изображениями видов Рязани. По этому поводу в мэрию обращались городские сообщества, рязанцы писали об этом в соцсетях.

В переходе у остановки «ТЦ «Барс» планируют восстановить мозаику. Об этом сообщил сайт мэрии.

В среду, 29 июля, дирекция благоустройства провела плановую уборку подземного перехода. Рабочие собрали там мусор, помыли ступени, начали стирать надписи на стенах.

После демонтажа торговых точек в подземном переходе нашли 12 панно из керамической плитки со стилизованными изображениями видов Рязани. По этому поводу в мэрию обращались городские сообщества, рязанцы писали об этом в соцсетях.

В мэрии отметили, что мозаика «представляет очевидный культурный и исторический интерес», поэтому ее планируют сохранить. В данный момент ищут авторов и соавторов работ, устанавливаются время, художественные цели, технологии создания объекта.

«Переход планируется отремонтировать, уже идет разработка проекта. На время проведения работ мозаику законсервируют», — говорится в сообщении.