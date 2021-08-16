В цеху бывшего рязанского завода нашли советские мозаики

Мозаики изображают людей, которые работают за станками, стоят у пульта управления, манипулируют кран-балкой. Фигуры и фон выполнили из кусочков разноцветной плитки.

В одном из цехов бывшего рязанского комбайнового завода обнаружили старые советские мозаики. Фото РНЗ. инфо прислали рабочие одного из предприятий, располагающихся на территории завода. Они нашли мозаику под стеллажами, закрывающими стены.

Мозаики изображают людей, которые работают за станками, стоят у пульта управления, манипулируют кран-балкой. Фигуры и фон выполнены из кусочков разноцветной плитки.

Ранее кафельную мозаику с изображением города обнаружили в подземном переходе у ТРЦ «Барс». Мэрия пообещала сохранить панно, но неизвестные разрисовали его различными надписями. Чиновники рассказали, что мозаику очистят.