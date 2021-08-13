Мэрия рассказала, что планирует сделать с испорченной мозаикой в переходе у «Барса»

Химические средства с содержанием ацетона могут повредить рисунок мозаики. В настоящее время идет поиск вариантов для ее бережной очистки.

В пресс-службе администрации рассказали, что химические средства с содержанием ацетона могут повредить рисунок мозаики. В настоящее время идет поиск вариантов для ее бережной очистки.

«При необходимости для этой работы будет привлечена сторонняя организация», — отметили в сообщении.

Напомним, старые мозаики из керамической плитки на стенах перехода у ТРЦ «Барс» обнаружили после сноса торговых ларьков в начале лета. Мэрия города пообещала сохранить панно. 10 августа неизвестные закрасили мозаику различными надписями.