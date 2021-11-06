Жители Захаровского района вновь жалуются на привоз мусора из других регионов

Жители Захаровского района рассказали, что к ним на полигон вновь начали свозить мусор из других регионов. Об этом РЗН. инфо написал местный житель.

Жители Захаровского района рассказали, что к ним на полигон вновь начали свозить мусор из других регионов. Об этом РЗН. инфо написал местный житель.

По его словам, проблему не решила даже комиссия, созданная губернатором Николаем Любимовым.

«Мусор перестали везти до выборов, но потом горы вновь стали расти, как многоэтажные дома. Но теперь у людей, которые заведуют данным Захаровским ТБО, есть бумаги о том, что мусор не из Москвы, а от „Эко-Пронска“. Но мы уверены, что это все вранье. Сдаваться жители Захарова не собираются», — говорится в сообщении.

Напомним, местные жители неоднократно жаловались на эту проблему. Мусоровозы из других регионов заметили в Захаровском районе в конце июля. Местные жители ночевали на свалке, чтобы не пропустить машины с мусором из Москвы. Николай Любимов поручил создать комиссию для урегулирования вопроса с полигоном на заседании облправительства.