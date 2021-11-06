\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
Вск, 07
Пнд, 08
ЦБ USD 71.49 0.01 04/11
ЦБ EUR 82.81 -0.15 04/11
Нал. USD 70.60 / 71.55 16:42
Нал. EUR 81.40 / 82.50 16:42
Новости
Публикации
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 2021 14:21
2
6 679
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
1 ноября 19:10
18 858
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
1 ноября 14:38
4 831
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирус...
30 октября 21:20
13 649
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Жители Захаровского района вновь жалуются на привоз мусора из других регионов
Жители Захаровского района рассказали, что к ним на полигон вновь начали свозить мусор из других регионов. Об этом РЗН. инфо написал местный житель.

Жители Захаровского района рассказали, что к ним на полигон вновь начали свозить мусор из других регионов. Об этом РЗН. инфо написал местный житель.

По его словам, проблему не решила даже комиссия, созданная губернатором Николаем Любимовым.

«Мусор перестали везти до выборов, но потом горы вновь стали расти, как многоэтажные дома. Но теперь у людей, которые заведуют данным Захаровским ТБО, есть бумаги о том, что мусор не из Москвы, а от „Эко-Пронска“. Но мы уверены, что это все вранье. Сдаваться жители Захарова не собираются», — говорится в сообщении.

Напомним, местные жители неоднократно жаловались на эту проблему. Мусоровозы из других регионов заметили в Захаровском районе в конце июля. Местные жители ночевали на свалке, чтобы не пропустить машины с мусором из Москвы. Николай Любимов поручил создать комиссию для урегулирования вопроса с полигоном на заседании облправительства.