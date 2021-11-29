ВОЗ рекомендовала готовиться к усилению ограничений из-за нового омикрон-штамма

В докладе организации говорится, что «страны должны быть готовы к своевременному усилению социальных и санитарных мер, чтобы избежать избыточных запросов на медицинские услуги».

В ВОЗ рекомендовали странам готовиться к усилению социальных и санитарных мер из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом передает РИА Новости .

В докладе организации говорится, что «страны должны быть готовы к своевременному усилению социальных и санитарных мер, чтобы избежать избыточных запросов на медицинские услуги». В ВОЗ подчеркнули, что ситуация развивается быстро, поэтому страны должны принимать во внимание риски, эпидемиологическую ситуацию, уровень вакцинации, а также неопределенность.

Ранее новый вариант коронавируса решили классифицировать как вызывающий беспокойство. Его появление зафиксировали в Ботсване, а затем в других странах.

Медики назвали симптомы омикрон-штамма коронавируса.