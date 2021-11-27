Случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса обнаружили еще в трех странах

В Великобритании и Чехии выявили случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. По данным РИА Новости, два случая зафиксировали в Великобритании.

В Великобритании и Чехии выявили случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. По данным РИА Новости, два случая зафиксировали в Великобритании. Как заявил глава Минздрава Саджид Джавид, эти два человека самоизолируются.

Заражение новым штаммом коронавируса омикрон обнаружили у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил журналистам представитель министерства здравоохранения страны Даниэл Кэппл, пишут «Известия». При этом Кэлпл добавил, что информация об этом будет подтверждена либо опровергнута в обозримом будущем, когда будут готовы окончательные результаты анализов.

Новый штамм коронавируса также выявлен у жителя Германии, который вернулся из ЮАР. Об этом сообщил министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе.

Напомним, ранее британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации.

ВОЗ оценила новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство. В России штамм пока не обнаружили.