В России не нашли новый штамм коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что в России не находили нового штамма коронавируса, который содержит 32 мутации, выявленного в Ботсване. Об этом передает
По словам специалиста, эффективность вакцин против этого штамма может быть снижена, а вакцина останется.
Ранее Daily Mail сообщил, что британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, содержащего 32 мутации. Они заявляли, что у штамма больше изменений в спайковом белке, чем у других вариантов коронавируса.
Хафизов ответил, что вероятность появления штамма в России есть, но пока он не обнаружен. Специалист уточнил, что его нашли в Ботсване, ЮАР и Гонконге. По его словам, обнаружили десять образцов, но реальное число может быть выше.