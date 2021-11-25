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В России не нашли новый штамм коронавируса
Ранее британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, содержащего 32 мутации. Они заявляли, что у штамма больше изменений в спайковом белке, чем у других вариантов коронавируса.

В Роспотребнадзоре заявили, что в России не находили нового штамма коронавируса, который содержит 32 мутации, выявленного в Ботсване. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

По словам специалиста, эффективность вакцин против этого штамма может быть снижена, а вакцина останется.

Ранее Daily Mail сообщил, что британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, содержащего 32 мутации. Они заявляли, что у штамма больше изменений в спайковом белке, чем у других вариантов коронавируса.

Хафизов ответил, что вероятность появления штамма в России есть, но пока он не обнаружен. Специалист уточнил, что его нашли в Ботсване, ЮАР и Гонконге. По его словам, обнаружили десять образцов, но реальное число может быть выше.