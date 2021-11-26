ВОЗ оценила новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство

В организации отметили, что у нового варианта больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу.

Всемирная организация здравоохранения решила классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Об этом говорится в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии, передает РИА Новости .

В организации отметили, что у нового варианта больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу.

По словам специалистов, прежние вакцины могут менее эффективны против этого штамма. Он более трансмиссивный, чем «дельта», который до этого был доминирующим во всем мире.

Ранее стало известно о новом штамме коронавируса, который содержит 32 мутации. Он появился в Ботсване. Специалисты отмечают, что многие указали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, у него больше изменений в спайковом белке, чем у других вариантов COVID-19.