\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
Сбт, 27
Вск, 28
ЦБ USD 75.59 0.99 27/11
ЦБ EUR 84.95 1.27 27/11
Нал. USD 74.90 / 76.15 17:34
Нал. EUR 84.85 / 85.44 17:34
Новости
Публикации
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
1 951
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
2 110
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
2 624
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
8
10 790
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
ВОЗ оценила новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство
В организации отметили, что у нового варианта больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу.

Всемирная организация здравоохранения решила классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Об этом говорится в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии, передает РИА Новости.

В организации отметили, что у нового варианта больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу.

По словам специалистов, прежние вакцины могут менее эффективны против этого штамма. Он более трансмиссивный, чем «дельта», который до этого был доминирующим во всем мире.

Ранее стало известно о новом штамме коронавируса, который содержит 32 мутации. Он появился в Ботсване. Специалисты отмечают, что многие указали на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, у него больше изменений в спайковом белке, чем у других вариантов COVID-19.