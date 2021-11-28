Медики назвали симптомы омикрон-штамма коронавируса

Глава Медицинской ассоциации ЮАР Кутзее рассказала о симптомах омикрон-штамма коронавируса. Анжелик Кутзее перечислила их британскому изданию The Telegraph, сообщает РИА Новости.

Глава Медицинской ассоциации ЮАР Кутзее рассказала о симптомах омикрон-штамма коронавируса. Анжелик Кутзее перечислила их британскому изданию The Telegraph, сообщает РИА Новости.

Кутзее была первой, кто сообщил о пациентах с новым вариантом вируса. По ее словам, подозрения о новой мутации возникли из-за участившихся визитов больных с необычными проявлениями коронавируса.

Пациентами были молодые люди, у которых наблюдалось сильное чувство усталости. Также обратился шестилетний ребенок с учащенным пульсом и высокой температурой, однако спустя два дня его самочувствие стало намного лучше.

Ни у кого из заболевших не было потери вкуса или обоняния.

По словам специалиста, все эти симптомы были весьма отличны от тех, с которыми она сталкивалась раньше, и проявлялись в легкой форме.

Всего около 20 пациентов Кутзее с симптомами нового вида инфекции получили положительный результат теста на COVID-19.

Напомним, британский минздрав в субботу, 27 ноября, сообщил о двух случаях заражения новым штаммом коронавируса. Штамм нашли еще в нескольких странах.

Ранее британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации.

ВОЗ оценила новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство.