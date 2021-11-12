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Суд отказался выпустить из СИЗО подельницу отчима по делу об убийстве 15-летнего рязанца
Апелляцию рассмотрел госорган.

Суд отказался выпустить из СИЗО Марию Корнееву, подельницу отчима по делу об убийстве 15-летнего рязанца. Об этом сообщается на сайте госоргана.

Апелляцию адвоката Корнеевой рассмотрели в суде, но оставили прежнюю меру пресечения в силе.

Напомним, 28-летнюю девушку и бывшего отчима убитого арестовали на два месяца. По итогам очной ставки, подсудимые обвинили друг друга в убийстве 15-летнего подростка.