Отчима убитого 15-летнего подростка арестовали на два месяца

52-летнего Владислава Цикунова отправили под арест до 10 декабря.

Отчима убитого 15-летнего подростка арестовали на два месяца. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщил корреспондент РЗН. инфо из зала суда.

52-летнего Владислава Цикунова отправили под арест до 10 декабря.

Адвокат во время заседания не просил для подсудимого смягчения меры пресечения, но напомнила о его сотрудничестве со следствием.

«Он указал место схоронения трупа, иначе тело ребенка вообще бы не нашли», — отметила адвокат.

Напомним, по версии следствия, 52-летний отчим и его подельница убили 15-летнего мальчика в его собственном доме.