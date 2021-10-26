Подельница отчима по делу об убийстве 15-летнего рязанца обжаловала свой арест

В понедельник, 25 октября, суд принял апелляцию адвоката Корнеевой.

Подельница отчима по делу об убийстве 15-летнего рязанца Мария Корнеева обжаловала свой арест. Об этом сообщает сайт Советского суда.

В понедельник, 25 октября, суд принял апелляцию адвоката Корнеевой.

Напомним, 28-летнюю девушку и бывшего отчима убитого арестовали на два месяца. По итогам очной ставки, подсудимые обвинили друг друга в убийстве 15-летнего подростка.