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Подельница обвинила отчима в убийстве 15-летнего рязанца
28-летняя Мария Корнеева, заявила, что наоборот мужчина убил своего пасынка. Она заявила, что сидела в машине около его бывшего дома, затем Цикунов вернулся с просьбой помочь ему.

Подельница обвинила отчима в убийстве 15-летнего мальчика под Рязанью. Об этом стало известно из показаний Марии Корнеевой, в ходе очной ставки между подозреваемыми в пятницу, 15 октября.

52-летний Владислав Цикунов заявил, что пасынка никто убивать не хотел, а пытались напугать, чтобы провести оккультный отряд. В итоге мальчика случайно убила сожительница.

28-летняя Мария Корнеева, заявила, что наоборот мужчина убил своего пасынка. Она заявила, что сидела в машине около его бывшего дома, затем Цикунов вернулся с просьбой помочь ему.

В доме девушка увидела лужи крови на полу и тело подростка.

Цикунов заставил сожительницу отмывать пол и стены от крови. Тело он положил в черный пакет и обмотал скотчем, затем его вывезли в поле.

Напомним, на допросе Цикунов заявил, что мальчика убила его сожительница во время оккультного ритуала.