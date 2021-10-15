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Подельницу отчима по делу об убийстве 15-летнего рязанца арестовали на два месяца
Суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил 28-летнюю Марию Корнееву под арест до 10 декабря.

Подельницу отчима по делу об убийстве 15-летнего подростка арестовали на два месяца. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщил корреспондент РЗН.инфо.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил 28-летнюю Марию Корнееву под арест до 10 декабря.

Прокурор отметил, что она принимала участие в сокрытии тела погибшего, а также молчала о преступлении.

Адdокат требовал допросить мать подсудимой, чтобы та охарактеризовала ее. Мать рассказала, что сможет финансово содержать ее на домашнем аресте, а также контролировать ее вместе с членами семьи, но суд не избрал более мягкую меру пресечения.

Адвокат подсудимой пообещал обжаловать арест.

Напомним, по итогам очной ставки, подсудимые обвинили друг друга в убийстве 15-летнего подростка. Ранее отчима арестовали.