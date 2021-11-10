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Потерявший конечнности под Рязанью мальчик поедет на протезирование в Германию
Ранее мальчику собирали средства на лечение.

Влад Синилкин, потерявший конечности в ДТП в Скопинском районе, поедет в Германию на протезирование. Об этом в Instagram сообщила его мать.

«Можете нас поздравить. Нам дали визу. 11 ноября мы летим на протезирование Владика», — написала женщина.

Ранее мальчику собирали средства на лечение.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, десятилетний мальчик потерял обе ноги и руку.