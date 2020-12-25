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Три человека погибли, 12 пострадали в результате ДТП с автобусом в Рязанской области
В автобусе находилось 26 человек, из них 2 ребенка и 2 водителя. В результате ДТП пострадало 12 человек, 3 человека погибло.

Три человека погибли, 12 пострадали в результате ДТП с автобусом в Скопинском районе Рязанской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным ведомства, в 3.06 поступило сообщение о ДТП в Скопинском районе, в районе населенного пункта Высокое. На 247-ом километре федеральной трассы Р-22 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Волгоград.

Добавляется, что к ликвидации ДТП привлечено 32 человека и 13 единиц техники.

«В автобусе находилось 26 человек, из них 2 ребенка и 2 водителя. В результате ДТП пострадало 12 человек, 3 человека погибло», — говорится в сообщении. Среди пострадавших трое детей, один тяжелый — мальчик, около 10 лет. Трое из пострадавших в ДТП находятся в реанимации, сообщает медицина катастроф.

Новость обновляется.

Фото МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.