Потерявший руку и ноги в ДТП под Рязанью мальчик станет ходить

Операция назначена на 11 ноября в Германии.

Потерявший руку и ноги в ДТП под Рязанью Влад Синилкин станет ходить. Об этом сообщила его мать.

«Владик будет ходить. Ком в горле, дрожь в коленях. Осталось совсем немного до протезирования. Когда знаешь конкретную дату, это уже совсем другие эмоции», — написала девушка.

Она рассказала, что операция назначена на 11 ноября в Германии.

«Но, к сожалению, есть и плохая. Сбор на первое протезирование еще не закрыт. На данный момент собрано и перечислено на счет клиники 150 500 евро (12 683 469 рублей). Осталось собрать 20 000 евро (1 685 409рублей)», — заявила мать Влада Синилкина.

Она попросила о помощи в сборе средства на операцию. Деньги можно перевести по номеру карты Tinkoff 5536 9137 9725 0111 (Роман Сергеевич С) или номеру телефона +7 (926) 705-38-02 .

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, десятилетний мальчик потерял обе ноги и руку.