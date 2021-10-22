Любимов выразил соболезнования семьям погибших при пожаре на заводе под Рязанью

Глава региона также сообщил, что рязанские власти окажут всю необходимую помощь и поддержку родственникам.

Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших на заводе «Эластик» в Шиловском районе. Об этом в пятницу, 22 октября, он написал на личной странице «ВКонтакте».

Глава региона также сообщил, что рязанские власти окажут всю необходимую помощь и поддержку родственникам.

Уточняется, что на месте находятся зампред правительства Дмитрий Филиппов и министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.

Напомним, пожар на заводе «Эластик» случился рано утром 22 октября, когда сотрудники заступили на смену. Возможной причиной назвали нарушение технологического процесса. Пожар ликвидировали в течение часа. По последним данным, погибли девять человек, судьба еще семи неизвестна.