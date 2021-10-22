Пожар на рязанском заводе «Эластик» ликвидировали
В 9:31 открытое горение ликвидировали.
Пожар на заводе «Эластик» локализовали. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шиловского района.
Уточняется, что пожарные локализовали огонь в 9:27, в 9:31 открытое горение ликвидировали.
К ликвидации происшествия привлекались 47 единиц техники и 171 человек личного состава, от регионального отделения МЧС России — 95 человек и 20 единиц техники.
Telegram-канал Shot пояснил, что взрыв произошел, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. После этого начался пожар. На предприятии делали взрывчатку гражданского назначения — например, для работы с горными породами.
По последним данным, погибли семь человек. Еще девять числятся пропавшими без вести. Один человек госпитализирован с 80% ожогами тела.