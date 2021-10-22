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Экстренные службы назвали причину взрыва в цехе по производству пороха под Рязанью

Названа причина взрыва в цехе по производству пороха под Рязанью. Об этом агентству ТАСС сообщили в экстренных службах.

Сообщается, что причиной взрыва на заводе «Эластик» стало нарушение технологического процесса.

«Из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха произошел взрыв с последующим пожаром», — сказал источник.

Уточняется, что кпожару привело нарушение технологического процесса.

Напомним, 22 октября на заводе «Эластик», расположенном в Шиловском районе, произошел взрыв. По предварительной информации, погибли семь человек. Судьба еще девяти неизвестна. По факту гибели людей региональный следком организовал проверку.