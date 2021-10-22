Число погибших на заводе под Рязанью увеличилось до девяти

Напомним, взрыв на заводе «Эластик» произошел рано утром.

Число погибших на заводе под Рязанью увеличилось до девяти. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

Уточняется, что еще семь человек пока не найдены.

Напомним, взрыв на заводе «Эластик» произошел рано утром. По предварительной информации, его причиной стало нарушение технологического процесса из-за неисправности оборудования или нарушение процесса работниками. Пожар локализовали в течение часа.