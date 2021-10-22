Стали известны подробности пожара в цехе по производству пороха в Рязанской области

Ранее было известно, что погибли пять человек.

Стали известны подробности пожара в цехе по производству пороха. Об этом сообщили « Известия ».

Пожар случился в пятницу, 22 октября, в цехе по производству пороха, расположенном в поселке Лесное Шиловского района. По данным регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 8:22.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что в результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов ПГУП „Эластик“», — отмечается в сообщении.

Площадь пожара устанавливается. Угрозы населению нет. Точные данные о числе погибших и пострадавших в ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что пять человек погибли, еще 16 пострадали. Судьба десяти человек остается неизвестной.