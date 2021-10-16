«Новая газета» опубликовала подробности охоты рязанского вице-губернатора

Рязанская «Новая газета» рассказала подробности охоты вице-губернатора Рязанской области Михаила Семенова и других чиновников в Сараевском районе. Издание пишет, что при их поиске использовали беспилотник.

Рязанская « Новая газета » рассказала подробности охоты вице-губернатора Рязанской области Михаила Семенова и других чиновников в Сараевском районе. Издание пишет, что при их поиске использовали беспилотник.

По словам очевидцев, чиновники подстрелила лося, имея на это лицензию, а после они начали стрелять уток на территории Белореченского заказника, что уже было незаконно. По данным «Новой», кроме Семенова были начальник управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской Олег Наумов и первый заместитель главы администрации Рязани Алексей Пустовалов.

По информации собственного источника «Новой», в рейде принимали участие полиция и ФСБ, а силовой частью операции занимался СОБР. Семенова задержали сотрудники московского ФСБ, а Наумов успел уехать до их появления.

После проведения беседы вице-губернатора отпустили. Есть данные и что Олега Наумова все-таки задержали, когда он вышел из леса к своей машине. Его тоже доставляли в райотдел для дачи объяснений.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что задержанными браконьерами являются вице-губернатор Рязанской области Михаил Семенов и руководитель управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов. А правительстве задержание обоих опровергли.

Охотник рассказал подробности задержания браконьеров в Сараевском заповеднике.

Губернатор в срочном порядке вернулся из отпуска. В областном правительстве сообщили, что причиной скорого возвращения Любимова является ухудшение ситуации с коронавирусом в регионе. По версии «Новой», прервать отпуск губернатору пришлось после информации о задержании нового вице-губернатора Михаила Семенова во время охоты.

С 13 октября постановления губернатора Рязанской области начала подписывать Светлана Горячкина вместо Михаила Семенова.