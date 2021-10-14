С 13 октября постановления губернатора Рязанской области начала подписывать Светлана Горячкина вместо Михаила Семенова

Ранее СМИ сообщили, что Семенова и руководителя Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олега Наумова задержали за незаконное браконьерство в одном из охотхозяйств.

С 13 октября постановления губернатора Рязанской области начала подписывать Светлана Горячкина вместо Михаила Семенова. Соответствующие документы опубликованы в открытом доступе.

Еще 12 октября все постановления от имени губернатора подписывал вице-губернатор Михаил Семенов, который провел заседание правительства, однако уже 13 октября — Светлана Горячкина.

Отметим, что на последнем заседании правительства отсутствовал губернатор Николай Любимов, который находится в отпуске и первый зампред Анна Рослякова.

По неофициальной информации, вице-губернатор находится на рабочем месте.

Ранее СМИ сообщили, что Семенова и руководителя Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олега Наумова задержали за незаконное браконьерство в одном из охотхозяйств.

Информацию опровергли в региональном правительстве.