С 13 октября постановления губернатора Рязанской области начала подписывать Светлана Горячкина вместо Михаила Семенова. Соответствующие документы опубликованы в открытом доступе.
Еще 12 октября все постановления от имени губернатора
Отметим, что на последнем заседании правительства отсутствовал губернатор Николай Любимов, который находится в отпуске и первый зампред Анна Рослякова.
По неофициальной информации, вице-губернатор находится на рабочем месте.
Ранее СМИ сообщили, что Семенова и руководителя Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олега Наумова задержали за незаконное браконьерство в одном из охотхозяйств.
Информацию опровергли в региональном правительстве.