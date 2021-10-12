Правительство Рязанской области опровергло слухи о задержании вице-губернатора
«Михаил Олегович сейчас находится на своем рабочем месте. Только что он закончил проводить заседание правительства, на котором обсудили ряд важных для региона вопросов», — отметили в сообщении.
По сообщению пресс-службы правительства Рязанской области, вице-губернатор Михаил Семенов 12 октября 2021 года находится на рабочем месте и исполняет обязанности ушедшего в отпуск главы региона.
«Михаил Олегович сейчас находится на своем рабочем месте. Только что он закончил проводить заседание правительства, на котором обсудили ряд важных для региона вопросов», — отметили в сообщении.
Напомним, что 12 октября в СМИ появилась информация о задержании Семенова.