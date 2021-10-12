\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
13°
Срд, 13
10°
Чтв, 14
13°
ЦБ USD 71.64 -0.35 12/10
ЦБ EUR 82.93 -0.19 12/10
Нал. USD 71.30 / 72.50 10:22
Нал. EUR 82.50 / 83.44 12:19
Новости
Публикации
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
26 089
Что лечит врач-флеболог?
Обычно люди узнают, кто такой врач-флеболог, когда их н...
7 октября 13:07
4 466
Ростсельмаш разработал интеллектуальные системы для сельхозбизнеса
Новые интеллектуальные системы позволяют оптимизировать...
7 октября 09:40
4 480
Рязанца избили в отделении полиции и самого обвинили в нападении на со...
Рязанец своей вины не признал. Он публично рассказал ис...
1 октября 12:03
1
14 727
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Правительство Рязанской области опровергло слухи о задержании вице-губернатора
«Михаил Олегович сейчас находится на своем рабочем месте. Только что он закончил проводить заседание правительства, на котором обсудили ряд важных для региона вопросов», — отметили в сообщении.

По сообщению пресс-службы правительства Рязанской области, вице-губернатор Михаил Семенов 12 октября 2021 года находится на рабочем месте и исполняет обязанности ушедшего в отпуск главы региона.

«Михаил Олегович сейчас находится на своем рабочем месте. Только что он закончил проводить заседание правительства, на котором обсудили ряд важных для региона вопросов», — отметили в сообщении.

Напомним, что 12 октября в СМИ появилась информация о задержании Семенова.