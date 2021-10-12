Охотник рассказал подробности задержания браконьеров в Сараевском заповеднике

Ранее в СМИ появились новости, что задержанные браконьеры — вице-губернатор Михаил Семенов и руководитель управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов.

Стали известны подробности задержания браконьеров в Сараевском районе. Об этом во вторник, 12 октября, « КП-Рязань » рассказал местный охотник.

По его словам, охотники застрелили взрослого лося массой 300 килограммов в запрещенном месте. Отмечается, что получить лицензию на отстрел такого животного сложно.

«Была большая облава. Там, где поймали, находится заказник, охота запрещена. Рядом находится Можайское охотхозяйство. Где точно подстрелили этого лося, неизвестно. Нельзя сказать, что именно в заказнике», — пояснил охотник.

Ранее в СМИ появилась информация, что задержанными браконьерами являются вице-губернатор Рязанской области Михаил Семенов и руководитель управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов. Задержание обоих опровергли.