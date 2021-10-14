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Подростка под Рязанью убили во время оккультного ритуала
Тело мальчика нашли возле деревни Змеинка спустя четыре дня после пропажи: оно было исколото ножом. 15-летнего мальчика искали с 8 октября.

15-летнего подростка Романа Федулова убили во время оккультного ритуала. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что тело мальчика нашли возле деревни Змеинка спустя четыре дня после пропажи: оно было исколото ножом.

«Следствие считает, что они убили мальчика во время оккультного обряда. Что именно это был за обряд — сейчас устанавливают», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в гараже у отчима во время обыска нашли кровь на кроссовках, а также нашли в дипломате руны и изображения валькирий. Мужчина сказал, что делал обереги на валькириях для знакомых.

Напомним, тело ребенка нашли 13 октября. 15-летнего мальчика искали с 8 октября. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу. Отчим в случившемся не сознался.