Следователи подтвердили обнаружение тела 15-летнего подростка в поселке Хирино

Тело нашли в поселке Хирино. Мальчик пропал в учхозе Стенькино Рязанского района 8 октября.

Следователи нашли тело 15-летнего подростка, пропавшего в Рязанском районе 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Тело нашли в поселке Хирино.

Ранее источник РЗН. инфо сообщил, что труп обнаружили рядом с коровниками, он был прикопан землей.

Отчим пропавшего подростка сам рассказал, где вместе с сожительницей спрятал тело пасынка. Вину он не признает.

Напомним, мальчик пропал в учхозе Стенькино Рязанского района 8 октября. Было возбуждено дело об убийстве. В доме отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу.