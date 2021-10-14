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СК: рязанского подростка убили во время культового обряда
13 октября 2021 года около 21 часа в ходе следственных действий в лесополосе около деревни Земенки Рязанского района обнаружено сокрытое под землей и мусором тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти.

Следователи рассказали подробности гибели 15-летнего рязанского подростка. Информацию опубликовали на сайте регионального СК.

В среду, 13 октября, около 21 часа в лесополосе около деревни Земенки Рязанского района нашли скрытое под землей и мусором тело 15-летнего подростка, которого ранее разыскивали, с признаками насильственной смерти.

Стало известно, что к исчезновению и гибели ребенка причастны его бывший отчим 1969 года рождения и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения.

По версии следствия, мальчика убили «в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера».

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об их аресте.

Назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы, уточняются мотив и другие детали, причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Напомним, тело ребенка нашли 13 октября в поселке Хирино. 15-летнего мальчика искали с 8 октября. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу. Отчим в случившемся не сознался.