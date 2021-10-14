Отчим 15-летнего рязанца не сознался в убийстве

Мужчина не сознается в преступлении, но именно он указал оперативникам, где искать труп ребенка.

Отчим 15-летнего Романа Федулова не сознался в убийстве мальчика. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

52-летний мужчина не сознается в преступлении, но именно он указал оперативникам, где искать труп ребенка. Во всем случившемся он обвиняет 28-летнюю сожительницу.

Тело подростка нашли вечером в среду, 13 октября. Труп был прикопан землей.

Отчим пропавшего подростка сам рассказал, где вместе с сожительницей спрятал тело пасынка.

Напомним, мальчик пропал в учхозе Стенькино Рязанского района 8 октября. Было возбуждено дело об убийстве. В доме отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу.