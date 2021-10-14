\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
11°
Птн, 15
Сбт, 16
11°
ЦБ USD 71.78 -0.08 15/10
ЦБ EUR 83.33 0.33 15/10
Нал. USD 71.10 / 72.30 18:23
Нал. EUR 82.76 / 83.40 18:23
Новости
Публикации
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
1 786
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
12 октября 14:47
5 730
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
29 010
Что лечит врач-флеболог?
Обычно люди узнают, кто такой врач-флеболог, когда их н...
7 октября 13:07
6 159
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Место обнаружения тела 15-летнего подростка 520 лет назад уже было связано с религиозной мистикой
Земля у деревни Земенки, где 13 октября нашли тело 15-летнего рязанца Романа Ф., 520 лет назад уже попадала в судебные документы.

Место обнаружения тела 15-летнего подростка 520 лет назад уже было связано с религиозной мистикой. Об этом сообщил корреспондент РЗН.инфо.

Земля у деревни Земенки, где 13 октября нашли тело 15-летнего рязанца Романа Ф., 520 лет назад уже попадала в судебные документы. О них вспомнили, когда в интернете написали, что следствие подозревает действия «обрядово-культового» характера. В старинной тяжбе тоже была замешана религиозная мистика.

В начале XVI века за земли между Тюшевым и Шахманом (нынешним селом Шахмановым) шел спор между Богоявленским монастырем в Борках и местным феодалом, сыном рязанского чашника Дмитрием Федоровым. В княжеском суде склонялись отдать землю Федорову, но попросили лишь принести присягу, поцеловав крест. Потом начались странные вещи: сначала феодал попросил, чтобы крест целовал не он, а его слуга, а потом запретил проводить христианский обряд и своему слуге, решив отказаться от земли.

Случившееся подтверждает грамота канцелярии великого князя, попавшая в «Копийную книгу рязанского архиерейского дома». Она была опубликована в 1988 году.

Напомним, 15-летний подросток пропал 8 октября. Спустя время, 13 октября, его тело нашли с признаками насильственной смерти в лесополосе. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу — трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону. В настоящее время она является главной подозреваемой.