Место обнаружения тела 15-летнего подростка 520 лет назад уже было связано с религиозной мистикой

Земля у деревни Земенки, где 13 октября нашли тело 15-летнего рязанца Романа Ф., 520 лет назад уже попадала в судебные документы.

Место обнаружения тела 15-летнего подростка 520 лет назад уже было связано с религиозной мистикой. Об этом сообщил корреспондент РЗН.инфо.

Земля у деревни Земенки, где 13 октября нашли тело 15-летнего рязанца Романа Ф., 520 лет назад уже попадала в судебные документы. О них вспомнили, когда в интернете написали, что следствие подозревает действия «обрядово-культового» характера. В старинной тяжбе тоже была замешана религиозная мистика.

В начале XVI века за земли между Тюшевым и Шахманом (нынешним селом Шахмановым) шел спор между Богоявленским монастырем в Борках и местным феодалом, сыном рязанского чашника Дмитрием Федоровым. В княжеском суде склонялись отдать землю Федорову, но попросили лишь принести присягу, поцеловав крест. Потом начались странные вещи: сначала феодал попросил, чтобы крест целовал не он, а его слуга, а потом запретил проводить христианский обряд и своему слуге, решив отказаться от земли.

Случившееся подтверждает грамота канцелярии великого князя, попавшая в «Копийную книгу рязанского архиерейского дома». Она была опубликована в 1988 году.

Напомним, 15-летний подросток пропал 8 октября. Спустя время, 13 октября, его тело нашли с признаками насильственной смерти в лесополосе. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу — трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону. В настоящее время она является главной подозреваемой.