Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков

В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё 10 дней люди будут ходить в гости друг к другу, заходить на чай, а может и оставаться на весь вечер, присоединяться к застольям и набивать свои животы. Мы подготовили для вас список лайфхаков, которые позволят вам влезть в любимую одежду даже после торжеств.

В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё 10 дней люди будут ходить в гости друг к другу, заходить на чай, а может и оставаться на весь вечер, присоединяться к застольям и набивать свои животы. Главная праздничная ночь уже прошла, но впереди нас еще ожидают Рождество и старый Новый год. Вкусная еда всегда радует, но вот лишний вес после нее обычно в восторг не приводит. Мы подготовили для вас список лайфхаков, которые позволят вам влезть в любимую одежду даже после торжеств.

Больше гуляйте

В праздничные выходные не забывайте про физическую активность, меньше валяйтесь на диванах, наслаждаясь свободным временем. Будьте подвижными, гуляйте, дышите свежим воздухом. После застолья не спешите отправляться на боковую. Помните, что физическая активность помогает улучшать метаболизм, увеличивает расход энергии и ускоряет обмен веществ. Однако, разумеется, не нужно каждый выходной день отжиматься по триста раз. Варианты для активного отдыха можете посмотреть здесь.

Не бойтесь цифр на весах

Если вы поняли, что набрали вес, то не нужно сразу расстраиваться и винить себя за каждый съеденный кусочек. Возможно, в организме задержалась жидкость после приема пищи, а не увеличилась жировая прослойка. Чтобы стабилизировать вес, верните в норму режим питания, восстановите водный баланс, станьте более подвижными, старайтесь высыпаться и меньше нервничать.

… или забудьте о весах вообще

Вдруг вы решите, что взвешиваться каждый день и постоянно контролировать свой вес, — хороший метод. Забудьте! Это так не работает. Постоянный контроль цифр ни к чему хорошему не приведет, а, наоборот, поспособствует повышению стресса и снижению самооценки. Когда мы видим на весах, что лишние килограммы никуда не уходят, то начинаем больше переживать. Кроме того, сильная зависимость от скорейшего похудения приводит к ненависти к себе. А это явно не то, что нам нужно. Стрессы лишь могут привести к большему перееданию.

Не злоупотребляйте диетами

Не нужно садиться на жесткие диеты перед праздниками, чтобы влезть в подготовленный наряд, и сразу после них. Сильные ограничения в питании не приведут ни к чему хорошему, а могут, наоборот, усугубить положение и создать новые проблемы. В том числе и стать причиной чувства вины, а также нарушить ваше моральное состояние.

Оставляйте на тарелке всегда немного еды

Возможно, покажется странным, но это действительно работает. Если ваша тарелка останется пустой во время застолья, то другие гости заметят этот кошмар и будут стараться наложить вам еще. Люди подумают, что вы стесняетесь, а не просто наелись. Даже если в вас уже не лезет, просто оставьте небольшую порцию у себя на тарелке, чтобы не привлекать внимание окружающих. Пустая тарелка может оскорбить и хозяев стола. Может, вам не понравилась приготовленная еда или показалась вообще отвратительной?

Меньше ешьте, больше разговаривайте

Старайтесь за праздничным столом не только забивать свой рот едой, а вступать в активное обсуждение тем. Чем больше вы говорите, тем меньше времени остается на еду. К тому же, пока другие участники новогоднего застолья что-то рассказывают, вы спокойно набираете из своей тарелки вкусную еду и отправляете ее в рот. При этом сложно контролировать, сколько именно вы съедаете, поскольку смотрите на говорящего и уделяете внимание ему.

Максимально вникайте в разговор, вспомните свои забавные истории и рассказывайте их, пока вас не заткнут. Главное, чтобы не выгнали из-за излишней болтливости.

Не ешьте от скуки

Часто на новогодних праздниках в какой-то момент нам становится скучно и возникает вопрос, чем же себя занять. Можно пройтись по дому, полюбоваться елкой, посмотреть в окна, ничего интересного в итоге не найти и отправиться к любимому холодильнику. Взять что-то вкусное. Почему бы и нет? Это вкусное закончится, снова станет скучно, придется выходить на охоту во второй раз, а потом в третий, четвертый и так до бесконечности. Хорошего опять-таки мало.

Не воруйте ингредиенты

Пока готовите какое-нибудь блюдо к столу, старайтесь не съедать слишком много ингредиентов. Такие шалости до добра не доводят. В процессе подготовки праздничного стола можно раздразнить себя и полностью наесться из-за перекусов. Конечно, нужно пробовать, чтобы оценить вкус и понять, добавлять ли что-то. Однако заметить недостаток, например, соли получится после дегустации одной ложечки, а не половины тарелки. Заклеивать свой рот кажется слишком жестоким, поэтому попытайтесь просто увеличить контроль над собой.

Не забывайте хорошо спать

Сильный постоянный недосып и усталость могут стать причиной набора веса. Чтобы избавиться от стресса, вы захотите порадовать себя какой-нибудь вкусняшкой. Не страшно, если это повторяется достаточно редко. Однако стоит задуматься, когда подобное поведение становится постоянным. Поэтому хорошо отдыхайте, восстанавливайте организм, чтобы не было проблем, которые придется заедать сладостями.

Обслуживайте гостей

Обслуживайте гостей, если они пришли к вам, или помогайте хозяевам, в чей дом отправились вы. Это поможет больше двигаться и меньше уделять времени еде. Принесите новую порцию салата или напитки из холодильника, заварите чай или кофе, уберите лишнюю посуду со стола. Возможно, вы слишком устанете, зато в таком темпе наесться до отвала не получится.

Не ешьте перед телевизором

Прием пищи перед телевизором мешает сконцентрироваться на еде. Контролировать объем того, сколько мы потребляем, сложнее, когда включен какой-нибудь интересный фильм с захватывающим сюжетом или любимое юмористическое шоу.

Праздник = хорошо провести время

Новый год не должен ассоциироваться только с тоннами еды и литрами алкоголя. Хороший прием пищи — это прекрасно, но не значит, что все 12 выходных дней нужно сидеть только за столом. Организуйте с семьей или компанией друзей совместные прогулки, сходите на какие-нибудь концерты, посмотрите выступления артистов, покатайтесь на лыжах или ватрушках. Список мероприятий на выходные можно посмотреть здесь.

Так вы проведете время полезно и активно, а не потратите весь день на то, чтобы накрыть стол, после трапезы убрать все, перемыть посуду и готовиться к новому приему гостей.

Сходите в баню

Баня помогает очищать поры и выводить токсины. Но отправляйтесь туда только в трезвом виде и проводите ограниченное количество времени, не забывайте следить за самочувствием. Конечно, баня не сможет растопить наши жиры, но она полезна для снижения веса, если вы также не забываете о физической активности и регулярно выполняете некоторые упражнения.

Баня способна стимулировать работу сердечно-сосудистой системы и приводить в порядок микроциркуляцию в органах и тканях.

Старайтесь уменьшить количество алкоголя

В большинстве случаев любой Новый год не обходится без употребления шампанского под бой курантов. Но это не значит, что каждый следующий день должен сопровождаться алкогольными напитками. Крепкие варианты являются высококалорийными, показатель зависит от того, сколько спирта содержится в них, добавлены ли сахар и сиропы.

Помните, что восстанавливаться после праздников важно, но это может стать достаточно длительным процессом. Не вините себя за лишние килограммы и имейте ввиду, что они с вами только временно. Следите за своим здоровьем и будьте счастливы!