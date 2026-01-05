Что подорожает в 2026 году в Рязанской области

Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на проезд, парковку и детей. А ближе к осени — готовиться к очередному повышению коммунальных платежей. Подробнее о том, за что в 2026 году придется платить больше в Рязанской области — в материале РЗН. Инфо.

Проезд на общественном транспорте, электричках и авто

Первое изменение, с которым рязанцы уже столкнулись в 2026 году — стоимость проезда в городском муниципальном транспорте. С 1 января повысился тариф на проезд в автобусах и троллейбусах Рязани:

при использовании Единой цифровой карты жителя Рязанской области (ЕЦК) — 33 рубля,

при оплате банковской картой — 35 рублей,

при оплате наличными — 37 рублей.

Таким образом, разница между самым выгодным и самым дорогим способом оплаты составит четыре рубля за поездку. В остальных населенных пунктах региона проезд в муниципальном транспорте будет стоить 29 рублей — на два рубля дешевле, чем в областном центре.

До января 2026 года проезд стоил по безналичному расчету 31 рубль, по наличному — 33 рубля.

Коммерческие перевозчики также повысят стоимость проезда. С 2026 года проехать на маршрутках от № 32 до № 99, (кроме маршрутов № 46 и № 50) обойдется в 45 рублей.

Для сравнения: проезд на общественном транспорте в Москве в среднем стоит 67-74 рубля.

Одновременно с этим с начала 2026 года в Рязани повышается стоимость платной парковки. Час стоянки теперь будет стоить 50 рублей вместо прежних 40. Месячный абонемент подорожает с 2 900 до 3 500 рублей — на 21%.

Также с 1 января подорожает проезд на электричках. Цена проезда за одну десятикилометровую зону в поездах Центральной пригородной пассажирской компании увеличится с 30 до 32 рублей. Итого стоимость билета от Рязани до Рыбного (или обратно) составит 64 рубля, до Ряжска — 384 рубля, до Сасова — 576 рублей, до Шилова — 352 рубля, до Касимова (с пересадкой в Шилове) — 640 рублей.

Коммуналка

Рост коммунальных платежей в Рязанской области в 2026 году будет проходить в два этапа.

По данным РЭК Рязанской области, коммунальные платежи вырастут дважды: с 1 января — на 1,7%, а с 1 октября — еще примерно на 14% (максимум — на 4,8% сверх этого). Ограничение касается общей суммы в квитанции: одни услуги могут подорожать сильнее, другие — меньше или не измениться. Как объяснили власти, повышение нужно, чтобы коммунальщики могли стабильно работать и выполнять ремонтные и инвестиционные программы.

Итак, холодная вода в 2026 году подорожают дважды с нынешней стоимости 37,64 рублей за кубометр. С 1 января стоимость одного кубометра холодной воды для горожан повысится до 38,27 рублей. С 1 октября цена кубометра увеличится до 43,64 рублей. Стоимость водоотведения с 1 января поднимется до 45,53 рублей за кубометр. С 1 октября 2026 года цена за кубометр увеличится до 51,90 рублей.

За горячее водоснабжение в открытой системе в 2026 году придется платить не 58,93 рубля за кубический метр, а 59,91 рублей. А с 1 октября цена станет еще выше — 69,75 рублей за кубический метр.

Дважды повысится и тариф на горячую воду в закрытой системе водоснабжения: сначала с 37,68 рублей за кубический метр до 38,27 рублей, потом, осенью, цена вырастет до 43,64 рублей за кубический метр воды.

За отсутствие счетчиков на воду рязанцам придется также платить по удвоенному тарифу с декабря 2025 года. Это касается как домовладений, так и квартир в многоквартирных домах, где техническая возможность установки приборов подтверждена.

Плата за отопление повысится единожды в наступившем году — с 1 октября. Согласно тарифам РМПТС, цена за кубический метр воды, которая используется в теплоносителях осенью 2026 года будет 57,17 рублей. Повышение произойдет с 49,11 рублей.

Также в 2026 году повысят тарифы на электроэнергию. С 1 января в городах размер оплаты за электричество в домах с газовыми плитами возрастет 7,13 до 7,24 руб/кВтч. Население с электроплитами будет платить уже не 4,99 рубля, а 5,07 руб/кВтч. Аналогичное повышение тарифа ждет сельских жителей Рязанской области — до 5,07 руб/кВтч.

Также известно, что с 1 января по 30 сентября 2026 года жители Рязанской области будут платить за вывоз мусора 133,37 рублей с человека в многоквартирных домах и 135,12 рублей — в индивидуальных жилых домах.

С 1 октября тарифы вырастут на 14%:

для МКД — до 152,62 руб./чел./мес.;

для ИЖС — до 154,63 руб./чел./мес.

С 1 января 2026 года также увеличен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Размер составил 14,09 рубля за каждый квадратный метр общей площади, принадлежащого собственнику помещения в месяц вместо 12,33 рублей.

Кроме того, с 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ. Платежные квитанции должны будут поступать не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчетным, а оплата — производиться до 20-го числа. Несоблюдение сроков повлечет начисление пени.

Жилье и аренда

Что касается аренды жилья, то, вопреки общему тренду роста цен, в Рязани в ноябре—декабре 2025 года наблюдалось снижение стоимости аренды городских квартир — на 5-7%. Ситуация на загородном рынке перед Новым годом оказалась обратной: уже в начале декабря стоимость аренды домов и коттеджей на новогодние праздники выросла на 25-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным агентств недвижимости, средняя стоимость суток в загородном доме «под ключ» в черте 30 км от Рязани составила 8-12 тысяч рублей.

Эксперты предупредили, что резкий рост цен на первичное жилье ожидается уже в 2027 году. По их данным, это произойдет из-за ужесточения требований к застройщикам, роста стоимости материалов и сокращения объемов льготного кредитования.

Транспорт и автосервис

Для автовладельцев 2025 год уже стал годом заметного удорожания содержания автомобиля. По данным РБК, в октябре 2025 года цены на автозапчасти и шины возросли до 41,2% в зависимости от категории и сегмента. В сегменте деталей для премиальных автомобилей средний рост составил 2,4%, особенно подорожали колесные диски — на 16,9%, тогда как передние бамперы, напротив, подешевели на 4,6%. Шины также уже подорожали: в премиум-сегменте летние возросли в цене на 3,1%, зимние — на 4,8%; в массовом сегменте — летние на 7,8%, зимние на 5,9%.

Стоимость техосмотра в Рязанской области с 1 января 2026 года также вырастет. Размер платы за техосмотр легкового автомобиля увеличится на 104 рубля и составит 1 202 рубля.

Стоимость за автобус, допустимая масса которого не превышает пяти тонн, достигнет 2 058 рублей (+179 рублей); автобус, допустимая масса которого превышает пять тонн, — 2 486 рублей (+216 рублей); за мотоцикл — 423 рубля (+37 рублей); за городской наземный транспорт — 1170 рублей (+102 рубля).

Что касается топлива, ситуация остается неоднозначной. Несмотря на сообщения о том, что бензин в России стал дороже, чем в США на 8%, в декабре 2025 года началось снижение оптовых цен на бензин и дизельное топливо. Центробанк выражал уверенность, что правительству удастся удержать рост цен в пределах инфляции.

Алкоголь

Крепкий алкоголь в 2026 году может подорожать на 17% и более. Минимальная розничная цена на поллитра бутылки водки вырастет с 349 до 409 рублей (плюс 17,1%), коньяка — с 651 до 755 рублей (плюс 16%), бренди — до 605 рублей (рост на 28%). Основные причины — повышение акцизов (на 11,4%, до 824 рублей за литр безводного спирта с 1 января) и рост себестоимости.

Пиво, в свою очередь, подорожало еще в 2025 году — на 20-25%. В 2026 году розничные цены на пиво снова вырастут на 25%.

Электроника

С 2026 года в России вступает в силу закон о введении технологического сбора на электронику. Этот платеж направлен на формирование фонда утилизации и развитие отечественных технологий. Сумма сбора будет зависеть от типа устройства: от нескольких десятков до нескольких тысяч рублей за единицу. В результате цены на смартфоны, ноутбуки, бытовую технику и даже мелкую электронику могут вырасти на 10-35%.

Так, уже после новогодних праздников розничная стоимость компьютерной техники может вырасти примерно на 10%, сообщили источники «Известий».

Продукты и маркетплейсы

На продуктовом рынке прогнозируется смешанная динамика. С одной стороны, по оценкам экономистов, цены на овощи и фрукты в 2026 году могут снизиться благодаря хорошему российскому урожаю и развитию логистики. С другой — ряд базовых продуктов, таких как сахар, молоко и хлеб, сохранит умеренный рост в пределах инфляции на 6-7%.

Что касается онлайн-покупок, то с 2026 года вступает в силу запрет на предоставление скидок на маркетплейсах (Wildberries, Ozon и др.) напрямую от продавцов. Скидки теперь сможет устанавливать только сам маркетплейс — в рамках единых акций.

Поэтому в 2026 году логистический рынок России может сократиться на 10-20%. Многие мелкие и средние экспедиторские компании не выдержат новых требований — обязательного досмотра грузов (включая рентген и кинологов), перехода на электронный документооборот и усиленного контроля со стороны Ространснадзора, вплоть до приостановки деятельности на два месяца за повторные нарушения. Внедрение этих мер потребует значительных инвестиций, что для небольших игроков окажется непосильным.

В результате тарифы на грузоперевозки, по оценкам отраслевых экспертов, вырастут в среднем на 12-15%, а в отдельных сегментах — до 18%, а вместе с этим вырастут и розничные цены, особенно на импортные и массовые товары. По данным «Известий», бизнес, способный переложить издержки на потребителя, уже закладывает в цены повышение на 2-5% (в зависимости от системы налогообложения), а в целом — ожидается удорожание повседневных товаров, особенно тех, чья цепочка поставок зависит от внешней логистики.

Дети

Уже в текущем году рязанские семьи столкнулись с удорожанием школьных обедов. С 1 октября 2025 года стоимость альтернативного платного питания для рязанских учащихся 5-11 классов была увеличена. Завтраки подорожали с 74,51 до 82,50 руб. (на 7,99 рублей или 10,7%), обеды — с 90,45 до 98,0 руб. (на 7,55 руб. или 8,35%).

А с 1 января 2026 года стоимость школьного питания изменится еще раз. Для учащихся 5-11 классов введено льготное питание по цене 115,49 рубля за прием пищи. Льготный полдник для учеников 1-11 классов обойдется рязанскому родителю в 42,92 рубля, основное платное питание — в 115,49 рубля. Альтернативные варианты: платный завтрак будет стоить в 2026 году 87,95 рубля, платный обед — 104,47 рубля, платный полдник — 42,92 рубля.

Плата за детский сад в Рязанской области с 1 января 2026 года также возрастет. Повышение коснется всех муниципальных и ведомственных учреждений. Размер индексации составит 4%, в зависимости от муниципалитета.

В Рязани ее увеличат с 2 569 до 2 672 рублей. С изменениями цены родительской платы в других округах и районах региона можно ознакомиться по ссылке.

При этом сохраняются льготы для многодетных семей, детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ОВЗ.

Штрафы

2026 год станет годом ужесточения административного контроля. Так, штраф за отсутствие полиса ОСАГО вырастет многократно — до пяти тысяч рублей за повторное нарушение (ранее — 800 рублей). Автоматическая фиксация отсутствия полиса через систему «Платон» и ГАИ начнет действовать массово. полноценно для всей России механизм хотят запустить в октябре 2026 года.

Застройщиков, нарушивших сроки сдачи жилья, будут штрафовать: за каждый месяц просрочки — от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, в зависимости от объема строительства. Это мера призвана сдержать недобросовестных девелоперов и защитить дольщиков.

С 2026 года вводится административная ответственность за несвоевременную борьбу с борщевиком Сосновского на приусадебных и дачных участках. Штрафы для физических лиц — до пяти тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч. Контроль усиливается из-за роста аллергических и травматических случаев, связанных с этим растением.

Также ужесточаются требования к внешней рекламе: вывески на иностранном языке без дублирования на русском станут основанием для предупреждения, а затем — штрафа. Изменения в законе начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Кроме того, наказание за стоянки автомобилей на озелененных территориях и объектах благоустройства, расположенных в границах городов и поселков Рязанской области, ужесточится. Власти добавили в законопроект пункт «при повторном нарушении»:

для граждан — от тысячи до трех тысяч рублей (при повторном нарушении — от трех до пяти тысяч рублей);

для должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей (повторно — от десяти до 15 тысяч рублей);

для юридических лиц — от десяти до 30 тысяч рублей (повторно — от 30 до 50 тысяч рублей).

Стоматология

Услуги стоматологов с 2026 года станут дороже на 50-100%. Причинами сами специалисты назвали повышение цен на закупочные материалы, подорожание аренды и коммуналки, логистики и повышение НДС.

Мобильная связь

По словам специалистов, цены могут вырасти на 8-10%. Рост стоимости связан с инфляцией, ставкой НДС и необходимостью покупать новое оборудование. На финальные цены также влияет и рост количества голосовых вызовов, который наблюдается после блокировки звонков в зарубежных мессенджерах.