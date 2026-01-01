Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани

В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных. Так чем же себя занять до первого рабочего дня, который наступит в понедельник, 12 января? Редакция РЗН. Инфо подготовила список мероприятий, запланированных в Рязани на начало января. Не стоит забывать, что областной центр вновь стал столицей Нового года, поэтому подборка окажется полезной не только для местных жителей, но и для туристов.

Место встречи — Лыбедский бульвар

Основная территория для проведения новогодних мероприятий в Рязани — Лыбедский бульвар. Главную сцену торжеств установили там же, около цирка. Именно на Лыбедском бульваре состоялось открытие мероприятий «Новогодней столицы России — 2026» и регулярно проводились спектакли, концерты, выступления творческих коллективов и транслировались мультфильмы.

На начало января запланировано множество различных фестивалей, которые проводятся с 12:00 до 22:00:

1 января —фестиваль зимних напитков «Сбитень пати» на свежем воздухе с приятной музыкой, а также погружение в историю, дегустация и мастер-классы;

2 января — фестиваль «Новогодняя романтика» с рассказами о семейных ценностях, церемонии бракосочетания, общение со специалистами в сфере семейных отношений;

3 января — фестиваль туристических маршрутов с экскурсиями по самым значимым местам Рязани, интерактивными площадками и концертом;

4 января — фестиваль творчества «Палитра Нового года»: зимние выставки и праздничные арт-проекты, а также художественные мастер-классы;

5 января — гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края», погружение в мир региональной гастрономии, а также битвы шефов, дегустации, мастер-классы, презентации ведущих пищевых производств региона;

6 января — Сочельник в новогодней столице: концерты, народные гуляния, мастер-классы по созданию сувениров, показ «Сказа о Февронии и серебряном хороводе»;

7 января — церемония передачи символа Новогодней столицы и торжественное закрытие, хедлайнер — группа «Градусы».

Возрастной ценз: 0+.

Рязанская ВДНХ. Торговый городок

Без местной ВДНХ теперь не обходится ни один праздник. Восстановленные павильоны, благоустроенная территория и тематические украшения создают особенную новогоднюю атмосферу. На начало января запланированы следующие мероприятия:

2 января 16:00—17:00 — выступление группы LAVA BAND;

— выступление группы LAVA BAND; 3 января 13:00—14:00 — спектакль «Снегурочкины сказки», 16:00—17:00 — вокально-танцевальное шоу «АiЯ»;

— спектакль «Снегурочкины сказки», — вокально-танцевальное шоу «АiЯ»; 4 января 12:00—13:00 — спектакль «Новогодняя история Домового у Бабы Яги», 15:00—16:00 — выступление группы «Гангстеры»;

— спектакль «Новогодняя история Домового у Бабы Яги», — выступление группы «Гангстеры»; 5 января 15:00—16:00 — спектакль «Паровозик из Ромашково», 16:00—17:00 — выступление группы «Балалайка 62»;

— спектакль «Паровозик из Ромашково», — выступление группы «Балалайка 62»; 6 января 15:00—16:00 — спектакль «Символ года», 16:00—17:00 — выступление группы Smith;

— спектакль «Символ года», — выступление группы Smith; 7 января 15:00—16:00 — спектакль «Чудесная история», 16:00—17:00 — выступление вокально-музыкального коллектива DiaCapella;

— спектакль «Чудесная история», — выступление вокально-музыкального коллектива DiaCapella; 8 января 15:00—16:00 — спектакль «Однажды в сказке», 16:00—17:00 — выступление группы «Блестки»;

— спектакль «Однажды в сказке», — выступление группы «Блестки»; 9 января 15:00—16:00 — спектакль «Как Алеша Попович снег спасал», 16:00—17:00 — выступление группы Smith;

— спектакль «Как Алеша Попович снег спасал», — выступление группы Smith; 10 января 15:00—16:00 — интерактивный спектакль «Переполох на фабрике эльфов», 16:00—17:00 — выступление группы «Гангстеры».

Возрастной ценз: 0+.

Лесопарк

В Лесопарке ежегодно работает Резиденция Деда Мороза. Детки могут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, прочитать стихотворения или спеть песни.

1 января рязанцы смогут поучаствовать в акции «Трезвый забег». Стартует он в 14:00.

В субботу и воскресенье, 3 и 4 января, будут проводить новогодние мастер-классы.

В Рождество, 7 января, состоятся зимние забавы «Выходи гулять».

Возрастной ценз: 12+.

Праздник — повод сходить в театр или цирк

Рязанские культурные учреждения традиционно подготовили специальные праздничные программы на новогодние выходные.

В театре драмы в декабре состоялась премьера сказки «Что слово злое наколдует» (0+). Согласно описанию, мальчик по имени Светик навещает в далекой деревне бабушку с дедушкой, которые потом превращаются в ледяные статуи. Внук должен спасти их, он отправляется в путешествие, встречает сказочных героев и проходит испытания. Показ продлится до 11 января. Цена билета — от 550 рублей.

Для зрителей постарше театр драмы подготовил еще одну премьеру — комедию «Новогодняя мИлодрама» (12+). По сюжету, обычная рязанская семья погружается в предновогоднюю суету, решает проблемы и проходит испытания. Цена билета — 600 рублей. Спектакль можно посмотреть со 2 по 11 января.

Рязанский ТЮЗ приглашает местных жителей и гостей города на сказку о любви и бескорыстной дружбе «Аленький цветочек» (6+) и комедийный спектакль по пьесе Владимира Гуркина «Любовь и голуби» (16+). Показ продлится до 11 января. Минимальная цена билета на сказку составляет 600 рублей, на комедию — 1000 рублей.

Музыкальный театр в начале января показывает спектакль «Снежная королева» (0+). Перед началом малышей и их родителей ожидает встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, игры и хоровод вокруг праздничной елки. Согласно описанию, данный мюзикл — «это история о победе добра над злом, о смелости и упорстве, о самоотверженности и дружбе, преодолевающей любые преграды». Цена билетов — от 550 рублей. Посмотреть спектакль можно до 8 января.

Театр кукол подготовил к празднику спектакль «Новогоднее путешествие Маши, Вити и Мампуса» (0+). Премьера состоялась 17 декабря 2025 года, а показ продлится до 8 января. Отмечается, что главный герой — пес Мампус, который был помощников академика Ивана Павлова. Персонаж становится экскурсоводом по родному городу, вместе с Машей и Витей встречает персонажей русских сказок и перевоспитывает злодея с помощью Деда Мороза. Билет на представление обойдется в 750 рублей. Показ продлится до 8 января.

Праздничная афиша Рязанской филармонии состоит из следующих концертов: балет «Щелкунчик» (0+), программа губернаторского симфонического оркестра «Новогоднее караоке» (6+), спектакль русского народного хора имени Евгения Попова «Емеля: новогодняя неделя!» (6+), спектакль по поэзии Иосифа Бродского «Рождественские стихи» (6+), концерт «Детское караоке!» (6+), концерт «Час Zero. Родион Замуруев и ансамбль солистов Mobilis» (6+), интерактивная программа «Зимние игры-забавы земли Рязанской» (0+).

В цирке на праздничных выходных будут показывать представление «Новогодняя тайна пирата» (0+). Приключенческая история рассказывает о столкновении добра и зла, учит справляться с бедами вместе и доказывает, что нужно уметь прощать обиды и верить в чудеса. По сюжету, морские разбойники похищают Снегурочку, а команда героев отправляется в путешествие по разным островам и проходит испытания, чтобы спасти внучку Деда Мороза.

Муниципальный культурный центр к празднику подготовил для зрителей постановку про двух гномов-помощников Деда Мороза «Новогодние приключения Шустрика и Кнопы» (0+), сказку «Новогодние приключения кота в сапогах» (0+) и новогоднее шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса» (6+).

Новый год в Рязанском историческом музее

Музейный центр на улице Соборной (РИАМЗ) также стал точкой проведения праздничных мероприятий Новогодней столицы России — 2026.

2 января — занятие «Грибы с глазами» (6+), посвященное одному из главных символов нашего города, гости познакомятся с царством грибов и смогут принять участие в создании тематической елочной игрушки-гриба. Билет — 400 рублей.

3 января — мастер-класс по акварельной живописи «Зимний пейзаж» от художника-педагога Анны Новиковой (6+). Билет — 400 рублей.

4 января — мастер-класс по созданию новогоднего украшения «Волшебный фонарь» от художника-педагога Полины Чумичевой (6+). Билет — 400 рублей.

4 января — вечерняя программа «Новогодняя история» (6+). Концерт вокально-хорового ансамбля Inter Notas, посещение основной экспозиции и выставки «Русские традиции». Билет — 700 рублей.

5 января — мастер-класс по анималистической живописи «Зимний лес» от художника-педагога Полины Чумичевой (6+). Билет — 400 рублей.

6 января — мастер-класс по созданию открытки «Зимний сон» от художника-педагога Полины Чумичевой (6+). Билет — 400 рублей.

7, 8 января — анимационная программа «Волшебный праздник Рождества» (6+). Запланировано знакомство с русскими традициями празднования Рождества, вертепное представление и чаепитие с пирогом. Билет — 1000 рублей.

7 января — мастер-класс «Елочная игрушка. Плетение Вифлеемской звезды из бумажной лозы» от художника-педагога Екатерины Абакумовой (6+). Билет — 400 рублей.

8 января — мастер-класс по созданию елочной подвески «Ангел» из крепированной бумаги на проволочном каркасе с лепным личиком (12+). Билет — 1600 рублей. Проведет Елена Бабкина.

Кроме того, в музее также работает планетарий, где можно посмотреть полнокупольные фильмы. Посетители узнают секреты галактик, факты о далеких планетах, черных дырах и чудесах Вселенной.